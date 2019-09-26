2019-09-26T21:04:15+03:00
Политика

Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе

В портовом городе САР находится пункт материально-технического обеспечения РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В сирийском порту Тартус базируются две российские подводные лодки, несколько боевых кораблей, три катера и столько же судов обеспечения Военно-морского флота страны. Все они располагаются в пункте материально-технического обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе министра обороны РФ.

"Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус. Вторая подлодка, пополнив запасы, готовится к выходу в море", — цитирует ФАН командира оперативного командования в дальней морской зоне Сергея Тронева.

Также ранее в Тартусе была открыта судоремонтная мастерская. Она заработает 15 октября.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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