Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе
В сирийском порту Тартус базируются две российские подводные лодки, несколько боевых кораблей, три катера и столько же судов обеспечения Военно-морского флота страны. Все они располагаются в пункте материально-технического обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе министра обороны РФ.
"Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус. Вторая подлодка, пополнив запасы, готовится к выходу в море", — цитирует ФАН командира оперативного командования в дальней морской зоне Сергея Тронева.
Также ранее в Тартусе была открыта судоремонтная мастерская. Она заработает 15 октября.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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