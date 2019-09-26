США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии

СЕГОДНЯ 21:11 2019-09-26T21:11:56+03:00

Выводы американской разведки будут озвучены на полях Генассамблеи ООН

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Американская разведка пришла к выводу, что официальные власти Сирии использовали химическое оружие против мирных жителей провинции Латакия. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Атака якобы была осуществлена 19 мая 2019 года. При этом в качестве оружия в "военных преступлениях" использовался хлорин.

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ИСТОЧНИК KP.RU