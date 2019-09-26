Последствия обрушения минарета мечети в Стамбуле попали на видео
Мощное землетрясение в акватории Мраморного моря привело к разрушениям в турецкой столице. Одним из наиболее серьезных стало обрушение минарета мечети в центре Стамбула.
Сайт kp.ru писал, что подземные толчки обрушились на запад Турции утром в четверг, 26 сентября. Их магнитуда составляла 5,9 балла, что привело к панике среди местного населения. Также фиксировались десятки афтершоков.
На кадры видеоролика попали последствия частичного обрушения одного из минаретов. В результате землетрясения отвалился шпиль. На место происшествия тут же прибыли экстренные службы. О пострадавших при обрушении не сообщается, однако в целом по стране травмы получили не менее 28 человек, передает Haberturk.
В настоящий момент лишь двое из них остаются в больницах с переломами. Также были временно закрыты образовательные учреждения. Занятия возобновят в пятницу.
В стамбуле упал минарет после землетрясения.В стамбуле упал минарет после землетрясения
ИСТОЧНИК KP.RU