Последствия обрушения минарета мечети в Стамбуле попали на видео

СЕГОДНЯ 21:28 2019-09-26T21:28:20+03:00

При землетрясении пострадали не менее 28 человек Фото: скриншот с видео

Один из шпилей религиозной постройки не устоял во время землетрясения [видео]

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Мощное землетрясение в акватории Мраморного моря привело к разрушениям в турецкой столице. Одним из наиболее серьезных стало обрушение минарета мечети в центре Стамбула.

Сайт kp.ru писал, что подземные толчки обрушились на запад Турции утром в четверг, 26 сентября. Их магнитуда составляла 5,9 балла, что привело к панике среди местного населения. Также фиксировались десятки афтершоков.

На кадры видеоролика попали последствия частичного обрушения одного из минаретов. В результате землетрясения отвалился шпиль. На место происшествия тут же прибыли экстренные службы. О пострадавших при обрушении не сообщается, однако в целом по стране травмы получили не менее 28 человек, передает Haberturk.

В настоящий момент лишь двое из них остаются в больницах с переломами. Также были временно закрыты образовательные учреждения. Занятия возобновят в пятницу.

В стамбуле упал минарет после землетрясения.В стамбуле упал минарет после землетрясения

ИСТОЧНИК KP.RU