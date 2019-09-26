2019-09-26T22:16:19+03:00
Общество

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
МЧС подтвердило запрет курения на балконахМЧС подтвердило запрет курения на балконахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Министерство по чрезвычайным ситуациям России подтвердило планы по введению запрета на курение на балконах и лоджиях квартир. Нововведение вступил в силу 1 октября 2019 года.

При этом штрафы за нарушения требований пожарной безопасности будут составлять до трех тысяч рублей. Если в результате курения на балконе возник пожар, то сумма возрастет до пяти тысяч рублей. Также ведомство может ограничиться предупреждением, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что теперь на балконах будет нельзя не только курить, но еще и жарить шашлыки, зажигать свечи и бенгальские огни.

"Комсомолка" побеседовала с бывшим депутатом и сопредседателем Движения за права курильщиков Ольгой Беклемищевой и узнала, как скажется нововведение на тех, кто любит подымить, и легко ли будет доказать вину нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США не определились по вопросу продления ДСНВ с Россией
США усилят Саудовскую Аравию батареей ЗРК Patriot, радарами и военными
Приложение MAPS.ME запустило маршрут для фанатов The Beatles
Иран выступает за перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну
Последствия обрушения минарета мечети в Стамбуле попали на видео
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии
Владимир Легойда: Вступаться за осужденных - постоянная работа церкви. Но без оценок виновности или невиновности
Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе
Всенощное бдение в канун Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Кирилл провел в Тольятти
Новым мэром Элисты стал бывший глава ДНР Трапезников
Человек приходит в храм, и церковь протягивает ему руку. Что он сделает с этой рукой - не предсказать: Владимир Легойда - о венчании Собчак и Богомолова
США внесли Рауля Кастро и его семью в санкционные списки
США готовы помогать Зеленскому в борьбе с коррупцией на Украине
Авиавласти опровергли случай опасного сближения самолетов над Москвой
СК закрыл дело об участии Миняйло в массовых беспорядках в Москве
Украина не смогла договориться с МВФ о новом кредите
Россия официально признана главной угрозой нацбезопасности Латвии
Британскому послу жаль расставаться с Россией
США ввели санкции против менеджеров российской компании "Совфрахт"
Лавров встретился с главой МИД Грузии
«Ничего подобного нет в Москве»: Патриарх Кирилл высоко оценил работу Поволжского Православного института в Тольятти
Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге