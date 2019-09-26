В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

СЕГОДНЯ 22:06 2019-09-26T22:16:19+03:00

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Министерство по чрезвычайным ситуациям России подтвердило планы по введению запрета на курение на балконах и лоджиях квартир. Нововведение вступил в силу 1 октября 2019 года.

При этом штрафы за нарушения требований пожарной безопасности будут составлять до трех тысяч рублей. Если в результате курения на балконе возник пожар, то сумма возрастет до пяти тысяч рублей. Также ведомство может ограничиться предупреждением, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что теперь на балконах будет нельзя не только курить, но еще и жарить шашлыки, зажигать свечи и бенгальские огни.

"Комсомолка" побеседовала с бывшим депутатом и сопредседателем Движения за права курильщиков Ольгой Беклемищевой и узнала, как скажется нововведение на тех, кто любит подымить, и легко ли будет доказать вину нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU