Лавров заявил, что ситуация в Ливии представляет угрозу для стран Южной Европы

26 Сент. 23:40 2019-09-26T23:40:52+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что хаос в Ливии, возникший после вооруженной интервенции государств НАТО в 2011 году, угрожает безопасности стран Южной Европы. По его словам, ситуация в стране стала одним из плацдармов для международного терроризма

- Развязанная НАТО восемь лет назад вооруженная интервенция в Ливии повергла страну в хаос, подорвала систему обеспечения безопасности в Северной Африке, повлекла расползание оружия и преступных элементов по всему континенту, - заявил Лавров.

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ИСТОЧНИК KP.RU