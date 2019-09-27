Ученые нашли миллиарды частиц пластика в чайных пакетиках
Ученые обнаружили, что при заваривании чайных пакетиков в воду попадает огромное количество частиц пластика и полимерных наночастиц. Канадские эксперты пришли к выводы, что именно из-за маленьких мешочков с заваркой в мировой океан из сточных вод попадают эти частицы.
- Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток попадает примерно 11,8 миллиардов пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой, - пишут исследователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU