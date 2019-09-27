2019-09-27T00:23:17+03:00
Политика

Россия предложила проводить часть заседаний Генассамблеи ООН не в США

Таким образом Москва отреагировала на отказ в выдаче американских виз дипломатам, направлявшимся на очередную сессию ГА в Нью-Йорке
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

МИД России подготовил ответные действия на отказ США в выдаче виз дипломатам из РФ для участия в Генассамблею ООН. Москва предложила проводить часть заседаний организации не в Штатах.

- Мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — рассказал Сергей Рябков. Он также добавил, что будет интересно посмотреть на реакцию других членов ООН, так как Вашингтон отказывал в выдаче виз и другим странам.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский поднял вопрос членства Украины в НАТО
Ученые нашли миллиарды частиц пластика в чайных пакетиках
Лавров заявил, что ситуация в Ливии представляет угрозу для стран Южной Европы
США не определились по вопросу продления ДСНВ с Россией
США усилят Саудовскую Аравию батареей ЗРК Patriot, радарами и военными
Приложение MAPS.ME запустило маршрут для фанатов The Beatles
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
Иран выступает за перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну
Последствия обрушения минарета мечети в Стамбуле попали на видео
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии
Владимир Легойда: Вступаться за осужденных - постоянная работа церкви. Но без оценок виновности или невиновности
Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе
Всенощное бдение в канун Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Кирилл провел в Тольятти
Новым мэром Элисты стал бывший глава ДНР Трапезников
Человек приходит в храм, и церковь протягивает ему руку. Что он сделает с этой рукой - не предсказать: Владимир Легойда - о венчании Собчак и Богомолова
США внесли Рауля Кастро и его семью в санкционные списки
США готовы помогать Зеленскому в борьбе с коррупцией на Украине
Авиавласти опровергли случай опасного сближения самолетов над Москвой
СК закрыл дело об участии Миняйло в массовых беспорядках в Москве
Украина не смогла договориться с МВФ о новом кредите
Россия официально признана главной угрозой нацбезопасности Латвии
Британскому послу жаль расставаться с Россией
США ввели санкции против менеджеров российской компании "Совфрахт"
Лавров встретился с главой МИД Грузии
«Ничего подобного нет в Москве»: Патриарх Кирилл высоко оценил работу Поволжского Православного института в Тольятти
Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге