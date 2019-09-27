Россия предложила проводить часть заседаний Генассамблеи ООН не в США

СЕГОДНЯ 00:23 2019-09-27T00:23:17+03:00

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МИД России подготовил ответные действия на отказ США в выдаче виз дипломатам из РФ для участия в Генассамблею ООН. Москва предложила проводить часть заседаний организации не в Штатах.

- Мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — рассказал Сергей Рябков. Он также добавил, что будет интересно посмотреть на реакцию других членов ООН, так как Вашингтон отказывал в выдаче виз и другим странам.

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ИСТОЧНИК KP.RU