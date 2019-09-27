2019-09-27T07:05:10+03:00
Политика

С берегового комплекса «Бастион» на Чукотке впервые в истории совершили пуск крылатой ракеты «Оникс»

Полет прошел в штатном режиме
Мария ИГНАТЬЕВА
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С берегового комплекса «Бастион» на Чукотке впервые в истории совершили пуск крылатой ракеты «Оникс»С берегового комплекса «Бастион» на Чукотке впервые в истории совершили пуск крылатой ракеты «Оникс»Фото: скриншот с видео
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Расчет берегового комплекса «Бастиое» впервые за свою историю произвел пуск крылатой ракеты «Оникс» с Чукотского автономного округа. Полет прошел в штатном режиме, и в запланированное время она успешно поразила цель, в роли которой выступало судно-мишень. Корабль находился примерно в 200 километрах от точки запуска.

Как объяснили в Минобороне, пуск крылатой ракеты был произведен в соответствие с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России. Технику и личный состав к берегам Чукотки доставили на специальном большом десантном корабле Тихоокеанского флота.

Пусковые установки и автомобили прошли маршем вглубь полуострова, откуда и был произведен пуск после развертывания на необороудованной позиции. Безопасность в ходе учений обеспечивали до 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Крылатая ракета "Уран" успешно поразила мишень после запуска с корабля "Смерч". Для обеспечения боевого упражнения было привлечено десять кораблей и вспомогательных судов.

Пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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