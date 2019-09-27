Роскачество планирует расширить список контролируемых пестицидов в России

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-27T09:16:51+03:00

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В Роскачестве заявили, что намерены расширить список контролируемых пестицидов в стране. На данный момент в него входит 13 наименований, 11 из которых запрещены, еще по двум существуют предельные нормы содержания. Однако большей частью они уже не используются в сельском хозяйстве.

- Индустрия производства средств борьбы с вредителями постоянно создает новые, более совершенные продукты. В России плановые проверки продуктов по параметру пестициды показывают низкий процент обнаружения. Но при экспорте отечественной продукции проверки в российских лабораториях ведутся по широкому спектру пестицидов, требования к которым установлены в других странах мира, - отметили в ведомстве.

В связи с этим образуется разрыв между нормативными требованиями на товары для продажи и производства в России и теми продуктами, которые готовят на экспорт. При этом Роскачество регулярно проводит исследования продукции и находит запрещенные пестициды по нормам ЕС, но фактически в России их использование разрешено. Именно поэтому было принято решение дополнить список более чем на сто активно используемых пестицидов. Соответствующую инициативу ведомство уже направило в Минсельхоз.

ИСТОЧНИК KP.RU