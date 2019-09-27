В Польше назвали трагедией полную эксплуатацию трубопровода Opal "Газпромом"
По мнению главы польской энергетической компании, это могло бы привести к перебоям поставки голубого топлива в страну
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Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил, что решение Европейского суда об отмене права «Газпрома» полностью использовать трубопровод Opal, позволило избежать перебоев в поставках голубого топлива в страну. По его словам, оно было сделано своевременно.
- Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи и клиенты не могут себе позволить, - сказал Возняк.
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ИСТОЧНИК KP.RU