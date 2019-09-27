2019-09-27T06:22:34+03:00
В мире

В Польше назвали трагедией полную эксплуатацию трубопровода Opal "Газпромом"

По мнению главы польской энергетической компании, это могло бы привести к перебоям поставки голубого топлива в страну
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил, что решение Европейского суда об отмене права «Газпрома» полностью использовать трубопровод Opal, позволило избежать перебоев в поставках голубого топлива в страну. По его словам, оно было сделано своевременно.

- Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи и клиенты не могут себе позволить, - сказал Возняк.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня
Московский суд заочно решит вопрос об аресте олигарха Плахотнюка
Новый глава МИД Японии хочет в 2019 году посетить Россию
Помпео заявил, что Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии
Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Специалисты посчитали, сколько россияне тратят на развлечения для детей
Опубликованы кадры, сделанные внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Конституционный комитет Сирии 30 октября проведет первое заседание
МИД РФ отреагировало на антироссийские санкции США
Зеленский поднял вопрос членства Украины в НАТО
Россия предложила проводить часть заседаний Генассамблеи ООН не в США
Ученые нашли миллиарды частиц пластика в чайных пакетиках
Лавров заявил, что ситуация в Ливии представляет угрозу для стран Южной Европы
США не определились по вопросу продления ДСНВ с Россией
США усилят Саудовскую Аравию батареей ЗРК Patriot, радарами и военными
Приложение MAPS.ME запустило маршрут для фанатов The Beatles