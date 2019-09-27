2019-09-27T06:43:08+03:00
Общество

Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит Софийский собор в Самаре
Мария ИГНАТЬЕВА
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Православные верующие по всему миру сегодня, 27 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня. В этот праздничный день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит Софийский собор в Самаре.

- Центральным событием визита святейшего патриарха в Самарскую митрополию станет патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся 27 сентября 2019 года в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, - сообщает пресс- служба епархии.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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