Медведев поручил составлять потребительскую корзину по базовому, а не минимальному набору продуктов

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-27T08:50:57+03:00

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Чтобы сформировать полноценный рацион для россиян, премьер-министр страны поручил проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину. Если раньше ее определяли минимальным набором продуктов, то с 2021 года в «корзину» войдут базовые продукты питания. Подготовкой документов для изменения займутся сразу несколько ведомств – Минтруд , Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин.

В списке поручений председателя правительства Дмитрия Медведева:

- проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения.

Сайт kp.ru писал, что потребительскую корзину планировали в правительстве пересмотреть к 2020 году. Напомним, на основании стоимости "корзины" производят расчеты других общероссийских показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU