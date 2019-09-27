Лавров и Киссинджер обсудили состояние российско-американских отношений

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-27T09:29:41+03:00

Глава российского МИД и экс-помощник американского президента встретились в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарем Генри Киссинджером. Переговоры состоялись на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook, в ходе встречи глава МИД РФ и экс-помощник американского президента обсудили состояние российско-американских отношений и перспективы их развития.

«26 сентября в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетил бывшего государственного секретаря США Г. Киссинджера. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», - говорится в заявлении министерства.

В ходе беседы Лавров и Киссинджер также затронули актуальные вопросы международной повестки дня.

Напомним, что в рамках Генассамблеи ООН глава российского МИД встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

ИСТОЧНИК KP.RU