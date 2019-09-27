Бывший генпрокурор Украины не считает, что сын Байдена нарушал закон

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-27T09:32:29+03:00

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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал информацию, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нарушил закон. С просьбой расследовать якобы имеющиеся факты махинации обратился президент США к Владимиру Зеленскому. Этот телефонный разговор стал впоследствии причиной начала процедуры импичмента президента США. Анонимный информатор из Украины сообщил в ЦРУ, что Трамп в разговоре оказывал давление на Зеленского, обещая в обмен ан помощь в расследовании финансирование страны.

Юрий Луценко ответил на вопросы журналистов The Washington Post.

- С точки зрения законодательства Украины он ничего не нарушил. Хантер Байден не может нести ответственность за нарушения в управлении компанией Burisma, которые имели место за два года до того, как он приехал, - сказал экс-прокурор Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU