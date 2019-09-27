СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-27T09:48:18+03:00

Минздрав предложил оборудовать по две курилки в аэропортах Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Ведомство разработало поправки к законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани

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Не более двух курилок может появиться в «чистой зоне» российских аэропортов. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения перед вторым чтением законопроекта о возвращении курительных комнат в воздушные гавани нашей страны.

Как сообщает «Известия», в предложении ведомства речь идет об изолированных помещениях с непрозрачными стенами, «чтобы другие пассажиры не видели дымящих». Также комнаты должны быть оборудованы вентиляционными системами.

В Минздраве также предложили расположить курилки на максимально удалённом расстоянии от пунктов предполетного досмотра и от путей к входу и выходу на посадку.

Поправки ведомства к законопроекту Госдумы были внесены на рассмотрение правительства 30 августа.

Напомним, 16 июля, законопроект о возвращении курительных комнат прошел первое чтение. Авторы проекта заявили, что «это закон о чистом воздухе», поскольку зачастую запрет на курение в аэропортах не соблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU