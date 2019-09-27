Медведев поручил подготовить предложения по ослаблению надзора за продукцией общепита

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-27T09:55:31+03:00

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Дмитрий Медведев поручил подумать над ослаблением надзора за продукцией общепита в ряде регионов страны. Предложения он поручил подготовить до 15 октября. Об этом сказано в перечне поручений премьер-министра.

Об этой инициативе Дмитрий Медведев рассказал в эфире программы "Диалог" на канале "Россия-24". Эксперимент по ослаблению надзора за пищевыми продуктами запустят с 1 января 2020 года. В число регионов, где планируется сделать бизнес ресторанов и кафе свободнее, попала Москва, Республика Татарстан и Калининградская область. До 15 октября 2019 года должны подготовить документы о проведении эксперимента.

Ранее Дмитрий Медведев предложил наносить на бутылки с продукцией из виноматериалов особые отметки. Так покупателю будет проще отличить их от вин, произведенных из винограда. с С 1 июля вступил в действие запрет на госзакупки импортных вин.

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ИСТОЧНИК KP.RU