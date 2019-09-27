2019-09-27T09:55:31+03:00
Общество

Медведев поручил подготовить предложения по ослаблению надзора за продукцией общепита

Эксперимент пройдет в ряде регионов страны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Эксперимент пройдет в трех регионахЭксперимент пройдет в трех регионахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дмитрий Медведев поручил подумать над ослаблением надзора за продукцией общепита в ряде регионов страны. Предложения он поручил подготовить до 15 октября. Об этом сказано в перечне поручений премьер-министра.

Об этой инициативе Дмитрий Медведев рассказал в эфире программы "Диалог" на канале "Россия-24". Эксперимент по ослаблению надзора за пищевыми продуктами запустят с 1 января 2020 года. В число регионов, где планируется сделать бизнес ресторанов и кафе свободнее, попала Москва, Республика Татарстан и Калининградская область. До 15 октября 2019 года должны подготовить документы о проведении эксперимента.

Ранее Дмитрий Медведев предложил наносить на бутылки с продукцией из виноматериалов особые отметки. Так покупателю будет проще отличить их от вин, произведенных из винограда. с С 1 июля вступил в действие запрет на госзакупки импортных вин.

Новость добавляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВФ назвал главными проблемами экономики Украины олигархов и коррупцию
Минздрав предложил оборудовать по две курилки в аэропортах
Бывший генпрокурор Украины не считает, что сын Байдена нарушал закон
Лавров и Киссинджер обсудили состояние российско-американских отношений
Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot
Роскачество планирует расширить список контролируемых пестицидов в России
Медведев поручил составлять потребительскую корзину по базовому, а не минимальному набору продуктов
В КНДР сомневаются в возможности проведения нового саммита с США
The New York Times: В Белом доме знали о готовящейся жалобе на разговор Трампа с Зеленским
Итальянский фермер нарисовал в поле гигантский портрет экоактивистки Греты Тунберг
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные воды
Байден обвинил Трампа в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами