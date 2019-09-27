2019-09-27T10:17:07+03:00
Политика

МВФ назвал главными проблемами экономики Украины олигархов и коррупцию

Международный валютный фонд опубликовал отчет по итогам работы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экономику Украины тормозит коррупция, считают в МВФЭкономику Украины тормозит коррупция, считают в МВФФото: REUTERS
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Представители МВФ завершили миссию в Украине и опубликовали отчет по итогам работы. Комиссия во главе с Роном ван Руденом посетила Киев с 12 по 26 сентября. Миссия выявила, что Украина, пережив в 2014-2015 годах «глубокий экономический кризис», смогла из него выбраться и даже выйти в рост в 2,5 -3,5 процентов.

- Тем не менее, рост слишком низок, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседями Украины, - гласит текст отчета, опубликованного на сайте МВФ. - Рост сдерживается слабой деловой средой - с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией.

Эксперт МВФ отмечает, что в стране доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи.

Сайт kp.ru писал, что в Международном валютном фонде сменился директор. Теперь руководит структурой Кристалина Георгиева, которая раньше возглавляла Всемирный банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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