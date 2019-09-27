2019-09-27T10:30:07+03:00
Политика

Кулеба: членство Киева в ЕС «неизбежно», но он должен перестать быть частью «русского мира»

По словам вице-премьера Украины, Евросоюз «сам придет и предложит членство» незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вице-премьер Украины: членство Киева в ЕС «неизбежно», если он перестанет быть частью «русского мира»Вице-премьер Украины: членство Киева в ЕС «неизбежно», если он перестанет быть частью «русского мира»Фото: REUTERS
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Членство Украина в Европейском Союзе неизбежно, но для этого Киеву необходимо быстрее перестать быть частью «русского мира». Такое мнение высказал бывший украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Мы идем к членству в ЕС, даже если сам Евросоюз еще над этим и не задумывается (…) Для этого надо самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов, прекратить бросаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет (…) Эти метания нужно прекратить», - заявил вице-премьер в интервью «Европейской правде».

По словам Кулеба, членство Украины в Евросоюзе «неизбежно». «ЕС сам придет и предложит нам членство», - подчеркнул он.

При этом политик отметил, что в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, которое было заключено в 2014 году, для Украины нет перспектив членства в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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