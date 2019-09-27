2019-09-27T10:46:15+03:00
Политика

Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»

По словам Кулебы, незалежной нужно быстрее стремиться в «клуб удачников»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По словам Кулебы, незалежной нужно быстрее стремиться в «клуб удачников»По словам Кулебы, незалежной нужно быстрее стремиться в «клуб удачников»Фото: REUTERS
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Содружество Независимых Государств – клуб неудачников, которые ни на что не способны и даже не смогли «цивилизованно расстаться». Такое заявление сделал бывший вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться (…) Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», - сказал политик в интервью «Европейской правде».

Кулеба добавил, что Содружество, не может ничему мешать. По его словам, люди, неспособные расстаться, «тем более не могут ничего нового создать».

Такое мнение о СНГ Кулеба высказал, рассуждая о движении Украины в Европейский Союз и необходимости быстрее избавиться от восприятия Киева как части «русского мира». Как писал сайт kp.ru, именно это условие вице-премьер назвал главным для «неизбежного» членства незалежной в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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