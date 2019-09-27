2019-09-27T10:56:12+03:00
В мире

El Pais: Испанская охранная компания шпионила за Ассанжем по заказу США

Слежка якобы была организована в дни пребывания Джулиана Ассанжа в Лондоне
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Джулиан АссанжДжулиан АссанжФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Испанская охранная компания шпионила за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на имеющиеся в редакции документы. По версии журналистов, испанская фирма Undercover Global S.L. выполняла «заказ» американских спецслужб. Слежку якобы вели во время пребывания Ассанжа в Лондоне.

Официально испанская охранная компания должна была в это время защищать посольство Эквадора в Лондоне.

Владелец компании Дэвид Моралес предоставил спецслужбам США аудио и видеозаписи встреч Ассанжа со своими адвокатами. После того, как El Pais опубликовало первую статью о слежке за основателем WikiLeaks началось официальное расследование. Теперь дело рассмотрит Национальный суд Испании.

Сайт kp.ru писал, что основателя WikiLeaks взяли под стражу в Лондоне в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»
Кулеба: членство Киева в ЕС «неизбежно», но он должен перестать быть частью «русского мира»
МВФ назвал главными проблемами экономики Украины олигархов и коррупцию
Медведев поручил подготовить предложения по ослаблению надзора за продукцией общепита
Минздрав предложил оборудовать по две курилки в аэропортах
Бывший генпрокурор Украины не считает, что сын Байдена нарушал закон
Лавров и Киссинджер обсудили состояние российско-американских отношений
Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot
Роскачество планирует расширить список контролируемых пестицидов в России
Медведев поручил составлять потребительскую корзину по базовому, а не минимальному набору продуктов
В КНДР сомневаются в возможности проведения нового саммита с США
The New York Times: В Белом доме знали о готовящейся жалобе на разговор Трампа с Зеленским
Итальянский фермер нарисовал в поле гигантский портрет экоактивистки Греты Тунберг
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные воды
Байден обвинил Трампа в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами