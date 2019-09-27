El Pais: Испанская охранная компания шпионила за Ассанжем по заказу США
Испанская охранная компания шпионила за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на имеющиеся в редакции документы. По версии журналистов, испанская фирма Undercover Global S.L. выполняла «заказ» американских спецслужб. Слежку якобы вели во время пребывания Ассанжа в Лондоне.
Официально испанская охранная компания должна была в это время защищать посольство Эквадора в Лондоне.
Владелец компании Дэвид Моралес предоставил спецслужбам США аудио и видеозаписи встреч Ассанжа со своими адвокатами. После того, как El Pais опубликовало первую статью о слежке за основателем WikiLeaks началось официальное расследование. Теперь дело рассмотрит Национальный суд Испании.
Сайт kp.ru писал, что основателя WikiLeaks взяли под стражу в Лондоне в апреле 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU