El Pais: Испанская охранная компания шпионила за Ассанжем по заказу США

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-27T10:56:12+03:00

Слежка якобы была организована в дни пребывания Джулиана Ассанжа в Лондоне

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Испанская охранная компания шпионила за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на имеющиеся в редакции документы. По версии журналистов, испанская фирма Undercover Global S.L. выполняла «заказ» американских спецслужб. Слежку якобы вели во время пребывания Ассанжа в Лондоне.

Официально испанская охранная компания должна была в это время защищать посольство Эквадора в Лондоне.

Владелец компании Дэвид Моралес предоставил спецслужбам США аудио и видеозаписи встреч Ассанжа со своими адвокатами. После того, как El Pais опубликовало первую статью о слежке за основателем WikiLeaks началось официальное расследование. Теперь дело рассмотрит Национальный суд Испании.

Сайт kp.ru писал, что основателя WikiLeaks взяли под стражу в Лондоне в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU