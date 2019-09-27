Минстрой планирует создать единую базу персональных данных плательщиков ЖКУ

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-27T11:18:15+03:00

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Чиновникик минстроя обсуждают в Госдуме вопрос создания единой базы персональных данных всех лиц, оплачивающих коммунальные услуги в России. Об этом сообщил замглавы ведомства Максим Егоров.

Платформой для единой системы может стать государственная информационная система ЖКУ.

Как отмечает газета «Известия», Егоров рассказал, что в электронной системе могут содержаться паспортные данные, номера налогоплательщика и пенсионного страхования. Такая информация нужна коммунальщикам, чтобы бороться с неплательщиками.

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что базу данных намерены создать к апрелю следующего года. Он подчеркнул, что участники рынка давно жалуются на отсутствие механизма сбора информации о плательщиках коммунальных услуг.

Напомним, что в июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги жильцов за предоставление услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU