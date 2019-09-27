На Землю надвигается мощная магнитная буря

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-27T11:25:49+03:00

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В субботу, 28 сентября, Землю накроет мощная магнитная буря. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредили, что из-за этого явления все жители планеты будут испытывать нагрузки, относящиеся к категориям G1 и G2, то есть сходные с теми, какие человек испытывает в пассажирском самолете.

По данным экспертов, в ближайшие выходные люди могут столкнуться с резкими скачками артериального давления. Однако тяжелее всего придется тем, кто имеет хронические заболевания или страдает от светочувствительности, считают ученые. Из-за магнитной буди, недуги могут обостриться, поэтому специалисты рекомендуют избегать серьезных нагрузок и больше отдыхать, пишет сайт телеканала «Звезда».

Впрочем, внимательнее к своему здоровью специалисты рекомендуют относиться всем без исключения.

Напомним, вторая по силе в 2019 году магнитная буря обрушилась на Землю в первых числах сентября. В начале осени, по данным специалистов, на нашей планете наблюдалось заметное усиление геомагнитной активности, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU