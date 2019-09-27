При землетрясении в Стамбуле пострадали 34 человека
В результате землетрясения магнитудой 5,9 в Стамбуле ранения получили 34 человека, 10 из них остаются в больницах. Было повреждено 473 здания. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
«Все уведомления, полученные от наших граждан, были изучены всеми соответствующими подразделениями и были приняты необходимые меры. Сообщается о 473 поврежденных зданиях. В стенах есть трещины. Здания были исследованы», - приводит издание Haberturk слова вице-президента.
Отметим, что через несколько часов после землетрясения президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что только восемь человек получили легкие ранения и некоторым зданиям был нанесен незначительный урон.
Напомним, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в четверге, 26 сентября. Очаг залегал на глубине 12 километров в 68 километрах к западу от Стамбула. Землетрясение вызвало панику среди жителей города. Администрация губернатора Стамбула приняла решение закрыть школы, откуда были эвакуированы все учащиеся.
ИСТОЧНИК KP.RU