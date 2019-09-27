При землетрясении в Стамбуле пострадали 34 человека

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-27T11:44:27+03:00

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В результате землетрясения магнитудой 5,9 в Стамбуле ранения получили 34 человека, 10 из них остаются в больницах. Было повреждено 473 здания. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Все уведомления, полученные от наших граждан, были изучены всеми соответствующими подразделениями и были приняты необходимые меры. Сообщается о 473 поврежденных зданиях. В стенах есть трещины. Здания были исследованы», - приводит издание Haberturk слова вице-президента.

Отметим, что через несколько часов после землетрясения президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что только восемь человек получили легкие ранения и некоторым зданиям был нанесен незначительный урон.

Напомним, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в четверге, 26 сентября. Очаг залегал на глубине 12 километров в 68 километрах к западу от Стамбула. Землетрясение вызвало панику среди жителей города. Администрация губернатора Стамбула приняла решение закрыть школы, откуда были эвакуированы все учащиеся.

ИСТОЧНИК KP.RU