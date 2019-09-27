2019-09-27T12:12:22+03:00
Общество

Эйфелева башня погасла в память о Жаке Шираке

В знак скорби в Париже прошли несколько акций
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
На Эйфелевой башне погасли огни в знак скорби по Жаку ШиракуНа Эйфелевой башне погасли огни в знак скорби по Жаку ШиракуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В знак скорби по бывшему президенту Франции Жаку Шираку на Эйфелевой башне погасли огни. В ночь на пятницу, 27 сентября, сотни парижан собрались около Елисейского дворца, чтобы оставить запись в книге соболезнований. Очередь из желающих оставить добрые слова об экс-главе государства растянулась на несколько десятков метров.

В память о Жаке Шираке высказался и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Он записал видеообращение, в котором назвал бывшего главу страны «великим французом». Кроме того, он отметил, что Ширак «воплощал собой идею Франции, смело защищал страну от экстремизма и ненависти», передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого накануне перед мэрией Парижа был установлен экран. На котором транслировались фотографии Жака Ширака. Мэр французской столицы заявила, что сила духа бывшего президента вызывала гордость у всех жителей страны.

«Именно он создал ту демократическую муниципальную власть, которая сплачивает Париж и делает его одним из лучших городов в мире», — цитирует мэра телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я так много плакала»: жители Стамбула рассказал о землетрясении в городе
Подтверждать стаж бумажными документами с 2020 года будет не нужно
«У меня все хорошо»: Максим Аверин обратился к фанатам после пьяного дебоша в самолете
В МИД Киргизии вызвали российского дипломата после высказывания Андрея Малахова
Японская авиакомпания начала продавать билеты на места подальше от «кричащих детей»
При землетрясении в Стамбуле пострадали 34 человека
Эксперт объяснил, почему мошеннических звонков из «банков» становится больше
На Землю надвигается мощная магнитная буря
Минстрой планирует создать единую базу персональных данных плательщиков ЖКУ
El Pais: Испанская охранная компания шпионила за Ассанжем по заказу США
Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»
Кулеба: членство Киева в ЕС «неизбежно», но он должен перестать быть частью «русского мира»
МВФ назвал главными проблемами экономики Украины олигархов и коррупцию
Медведев поручил подготовить предложения по ослаблению надзора за продукцией общепита
Минздрав предложил оборудовать по две курилки в аэропортах
Бывший генпрокурор Украины не считает, что сын Байдена нарушал закон
Лавров и Киссинджер обсудили состояние российско-американских отношений
Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot
Роскачество планирует расширить список контролируемых пестицидов в России
Медведев поручил составлять потребительскую корзину по базовому, а не минимальному набору продуктов
В КНДР сомневаются в возможности проведения нового саммита с США
The New York Times: В Белом доме знали о готовящейся жалобе на разговор Трампа с Зеленским
Итальянский фермер нарисовал в поле гигантский портрет экоактивистки Греты Тунберг
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные воды
Байден обвинил Трампа в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами