Эйфелева башня погасла в память о Жаке Шираке

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-27T12:12:22+03:00

На Эйфелевой башне погасли огни в знак скорби по Жаку Шираку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В знак скорби в Париже прошли несколько акций

Изменить размер текста: A A

В знак скорби по бывшему президенту Франции Жаку Шираку на Эйфелевой башне погасли огни. В ночь на пятницу, 27 сентября, сотни парижан собрались около Елисейского дворца, чтобы оставить запись в книге соболезнований. Очередь из желающих оставить добрые слова об экс-главе государства растянулась на несколько десятков метров.

В память о Жаке Шираке высказался и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Он записал видеообращение, в котором назвал бывшего главу страны «великим французом». Кроме того, он отметил, что Ширак «воплощал собой идею Франции, смело защищал страну от экстремизма и ненависти», передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого накануне перед мэрией Парижа был установлен экран. На котором транслировались фотографии Жака Ширака. Мэр французской столицы заявила, что сила духа бывшего президента вызывала гордость у всех жителей страны.

«Именно он создал ту демократическую муниципальную власть, которая сплачивает Париж и делает его одним из лучших городов в мире», — цитирует мэра телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU