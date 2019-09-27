«У меня все хорошо»: Максим Аверин обратился к фанатам после пьяного дебоша в самолете

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-27T12:18:17+03:00

Актер возвращался в Москву с гастролей из Барнаула Фото: Facebook

На его странице в инстаграм поклонники поддержали артиста – «если человек выпил –это не дает право все валить на него»

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Актер Максим Аверин обратился через социальные сети к своим поклонникам впервые после скандала в самолете. Как писал сайт kp.ru, Аверин возвращался с гастролей из Барнаула в Москву. О это четырехчасовое путешествие так бы и осталось незамеченным СМИ, если бы не скандал, который произошел на борту. По сообщениям представителей авиакомпании, два пассажира из «бизнесс-класса» вели себя вызывающе, оскорбляли экипаж и других пассажиров.

Ставшие свидетелями «представления» люди рассказали, что одним из дебоширов, был Максим Аверин. Очевидцы утверждали – актер посылал матом стюардесс и кичился своей известностью, не забыв напомнить, что он заслуженный артист России.

- Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь! –написал 27 сентября Аверин на своей странице в инстаграм.

Поклонники тут же поддержали артиста в комментариях:

- Макс, классно ты *** (журналистам) ответил.

- Люди так уверенно пишут «нахамил», «виноват-ответит».. а вы лично там присутствовали? И если человек выпил, это не даёт права сразу все валить на это. Бортпроводники просто обязаны обладать умением любого пассажира утихомирить и погасить конфликт.

Правда, нашлись и те, кто осудил поступок актера. Аверина сравнили с другими заслуженными артистами:

- Баталов, Никулин, Самойлов и другие артисты - Мужчины! Даже представить невозможно такое их поведение!

- Ну конечно ,главное что у вас все хорошо, а люди так переживут ваши оскорбления.

Напомним, происшествие на борту самолета может стоит Аверину штрафа до 1000 рублей или ареста до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU