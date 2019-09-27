СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-27T12:42:31+03:00

«Я так много плакала»: жители Стамбула рассказал о землетрясении в городе Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 26 сентября, в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,9 в Стамбуле. Пострадали 34 человека, десять из них до сих пор находятся в больницах.

Жительница Стамбула Мелике призналась, что у нее впервые в жизни случилась паническая атака. «Я так много плакала. Рыдала прямо на рабочем месте. Позже стало полегче, я вернулась к делам. Но мне так стыдно сейчас!», - сообщила девушка телеканалу «360».

«В Стамбуле было реально сильное землетрясение (…) Не могу вернуться до сих пор! Но в целом я в порядке» - поделился своими впечатлениями политолог Джейлан Озгюль.

Менеджер проектов Селин отметила, что мэр города держит всех жителей в курсе, но, по ее словам, горожане все равно чувствуют небольшие толчки магнитудой примерно 3,2 или 3,5. Она также обратила внимание на проблему со связью сразу после землетрясения. Жевушка сообщила, чтоне могла дозвониться до матери, однако интернет работал «отлично» и она cмогла отправить сообщение через WhatsApp.

Как писал сайт kp.ru, после землятресения были закрыты все детсады и школы, откуда были эвакуированы все учащиеся. Было повреждено 473 здания. Эпицентр мощных подземных толчков был зафиксирован в 68 километрах к западу от Стамбула, в Мраморном море.

В стамбуле упал минарет после землетрясения.В стамбуле упал минарет после землетрясения

ИСТОЧНИК KP.RU