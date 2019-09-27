Подтверждать стаж бумажными документами с 2020 года будет не нужно

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-27T12:41:05+03:00

С 1 января следующего года работодатели обязаны передавать данные о работниках в ПФР в электронном виде

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Бумажные документы о трудовом стаже планируют исключить с 2020 года. При получении государственных услуг человеку достаточно будет сделать запрос, чтобы данные о его трудовой деятельности оказались в нужном ведомстве. Избавиться от лишней бумажной волокиты станет возможно после того, как работодатели начнут отправлять данные обо всех сотрудниках в ПФР в электронном виде. Такие обязанности на руководителей российских предприятий возлагает новый закон об электронных трудовых книжках:

- Поправками в числе прочего предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг больше не придется иметь такие документы в бумажном виде, - сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в Пенсионном фонде считают - бумажные трудовые книжки легче подделать. Изменить данные в электронном носителе будет невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU