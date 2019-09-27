СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-27T12:57:50+03:00

В Кремле рассчитывают на возобновление авиасообщения с Грузией Фото: Иван ВИСЛОВ

Дмитрий Песков отметил, что авиасообщение с республикой приостанавливалось, а не отменялось

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В Кремле надеются на создание необходимых условий для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Авиасообщение - оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», - сказал представитель Кремля.

Отметим, ранее на возобновление авиасообщения министр иностранных дел России Сергей Лавров, который накануне встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси обострились в июне 2019 года после того, как представитель делегации России сел в кресло спикера парламента республики. После начала протестов в грузинской стойлице, российская сторона решила оборвать авиасообщение с республикой ради безопасности граждан. Премьер-министр Грзии Мамука Бахтадзе заявил, это нанесло серьезный материальный ущерб по туристическому сектору республики.

ИСТОЧНИК KP.RU