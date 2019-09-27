2019-09-27T12:59:00+03:00
В мире

Бывший замгенсека ООН прокомментировал возможность переноса Генассамблеи из США

По словам Сергея Орджоникидзе, это потребует огромных расходов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт оценил идею переноса Генассамблеи ООН из СШАЭксперт оценил идею переноса Генассамблеи ООН из СШАФото: REUTERS
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После очередного отказа США выдать визы для некоторых участников российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН, в Москве озвучили идею переноса штаб-квартиры из Америки в другую страну. Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что реализовать эту идею будет достаточно сложно, ведь это потребует огромных финансовых затрат.

«Перенесение этого мероприятия, конечно, сопряжено с огромными финансовыми расходами. Я думаю, что это заявление правильное в политическом смысле. Но как оно сможет быть реализовано, это большой вопрос», — цитирует дипломата ИА НСН.

Он добавил, что из-за того, что США не выдала визы 10 российским делегатам, наша страна сильно не пострадала. Однако принять ответные меры в отношении Америки все же будет правильно, считает Орджоникидзе.

«Не в первый раз мы от них такую гадость видим. Наверное, тоже как-нибудь ответим соответственно. Не пустим их каких-нибудь сенаторов тоже», — отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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