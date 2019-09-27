Глава Тюменской области Александр Моор: «Программа «Агростартап» - эффективный инструмент развития малого бизнеса»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-27T13:01:27+03:00

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В Тюменской области подвели итоги программы «Агростартап»: восемь жителей региона получили гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Победители будут развивать мясное и молочное скотоводство, а также овцеводство. На предоставленные регионом деньги они уже начали закупать сельскохозяйственную технику и скот. Итоги программы подвел губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Первый этап конкурсного отбора заявок на получение грантов по программе «Агростартап», которая реализуется в регионе в рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», прошел в регионе в августе 2019 года. Было подано 35 заявок от жителей 12 районов и областного центра, - рассказал глава региона. - Общий объем финансирования программы «Агростартап» уже превысил 23,5 миллиона рублей.

По условиям конкурса, все участники должны проживать в сельской местности. Конкурсанты представили на суд комиссии бизнес-планы по развитию фермы и созданию новых рабочих мест. Важное условие - у претендентов на гранты должны иметься и собственные средства на реализацию своих бизнес-идей. Пройти все испытания и соответствовать условиям в итоге смогли 8 победителей: по два хозяйства из Омутинского и Сладковского районов, по одному из Абатского, Вагайского, Исетского и Тобольского районов. Фермеры создадут не менее 17 новых рабочих мест.

- Программа «Агростартап» - эффективный инструмент развития малого бизнеса. Уже объявлен второй конкурс на получение грантов. В рамках программы в регионе до конца 2019 года планируется создать не менее 13 новых крестьянско-фермерских хозяйств. Я уверен, что эта задача будет успешно решена, – отметил губернатор Александр Моор.