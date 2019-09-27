2019-09-27T13:17:35+03:00
Происшествия

В Москве у мелкой чиновницы украли часы за миллион рублей

Также пропала пара норковых шуб и еще одни дорогостоящие часы
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полицией возбуждено уголовное делоПолицией возбуждено уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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После беседы с полицией сотрудникам удалось подсчитать общий ущерб от похищения. Сумма получилась немаленькая, порядка 2 миллионов рублей. Одни только женские часы фирмы Harry Winston стоят 1 млн. рублей.

Пропажу обнаружила начальница одного из отделов ГУП Московский центр Международного сотрудничества при Правительстве Москвы Сусанны Степановой. Вечером 21 сентября женщина вернулась домой в Сокольники и обнаружила, что ее квартиру обокрали.

"В полицию обратилась 37-летняя чиновница Сусанна Степанова с заявлением о том, что неизвестные обокрали ее квартиру на улице Старослободская. Прибывшая на место опер-группа установила, что преступники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже путем взлома балконной двери. Из жилища чиновницы были похищены: ювелирные украшения на сумму 500 тыс. рублей, швейцарские элитные часы фирмы "Breitling" стоимостью 250 тыс. рублей, женские элитные часы фирмы "Harry Winston" стоимостью 1 000 000 рублей. Также воры вынесли две норковые шубы и наличные. Общий ущерб от действий грабителей составил порядка 2 млн. рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

К счастью пострадавшей чиновницы, правоохранители смогли в кратчайшие сроки разыскать вора, им оказался ранее судимый 50-летний вор-рецидивист Олег Торбик. Полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере.

Вернулись ли уже элитные часы, норковые шубы и дорогостоящие драгоценности обратно московской чиновнице - в настоящее время неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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