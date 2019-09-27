2019-09-27T13:22:33+03:00
Политика

Песков надеется, что до публикации стенограммы Трампа с Путиным ситуация не дойдет

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о разглашении Белым домом содержания разговора Трампа и Зеленского
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков сообщил, что к России с просьбой опубликовать стенограмму разговора президентов никто не обращалсяДмитрий Песков сообщил, что к России с просьбой опубликовать стенограмму разговора президентов никто не обращалсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дмитрий Песков считает, что публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским – это «внутреннее дело США». Пресс-секретарь президента России прокомментировал публикацию расшифровки переговоров.

- Конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация, - сказал Песков.

Поскольку такая информация носит гриф «секретно» или «совершенно секретно» во всех странах. Песков считает, что публикация расшифровки разговора без согласия украинской стороны была бы невозможна.

- Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем, - передает слова пресс-секретаря Президента России ТАСС.

Дмитрий Песков не стал отвечать положительно или отрицательно на последовавший вопрос о готовности Кремля дать согласие на публикацию разговора. По его мнению нужно рассматривать каждый случай отдельно.

К нам никто не обращался с подобными предложениями, -заключил пресс-секретарь главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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