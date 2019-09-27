Правообладатели свинки Пеппы хотят взыскать с российской компании 33 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-27T13:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Правообладатели свинки Пеппы внимательно следят – не использует ли кто-то образ героини их мультфильма, не заплатив за это деньги. Присмотрелись к российским производителям игрушек и нашли. В коробках с конструктором, и на самой коробке, кстати, тоже, было изображение розовой свинки, очень похожей на ту, что в мультиках.

Но на суде одного мнения представителей компании мало. Поэтому Entertainment One UK организовала в России опрос. Оказалось, что 50 процентов людей из 1500 опрошенных, считают – в коробке именно Пеппа. Эти данные и непосредственно сам иск подан в российский суд. Британская компания хочет компенсацию с производителя игрушек в 33 миллиона рублей.

О финансовых претензиях сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку суда.

Сайт kp.ru писал, что жительница Перми "заработала" штраф за изображение свинки Пеппы на футболке. Одежду она продала за 200 рублей, а заплатить правообладателям должна 20 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU