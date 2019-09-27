Жителей Тобольска обеспечили чистой и качественной питьевой водой

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-27T13:52:17+03:00

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В Тобольске после реконструкции запустили Соколовский водозабор: теперь питьевая вода в городе станет еще чище и качественнее. Обновленный водозабор и очистные сооружения смогут перерабатывать до 25 тыс. кубометров воды в сутки. На торжественной церемонии открытия старт работе водозабора дали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Максим Афанасьев и представитель инвестора, акционер группы компаний «Корпорация СТС» Алексей Бобров.

После реконструкции на Соколовском водозаборе появились новые артезианские скважины, над которыми были построены насосные станции. В ходе ремонтных работ были обновлены системы очистки и обеззараживания воды. Реконструкцию проводила компания СУЭНКО при финансовом участии госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКЖ».

- Региональное правительство активно работает над реализацией федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», - отметил губернатор Александр Моор. - На модернизированном водозаборе используются самые современные технологии. В результате решается важная задача по обеспечению жителей Тобольска качественной питьевой водой и надежным водоснабжением. Надеюсь, в ближайшее время тоболяки почувствуют это на себе. Реализация столь сложного проекта подтверждает правильность наших решений о привлечении в сферу ЖКХ частных инвесторов, у которых есть необходимые ресурсы и компетенции.

По словам мэра города Максима Афанасьева, теперь половина жителей города смогут потреблять воду из подземных источников.

- Следующим этапом станет закольцовка Соколовского и Жуковского водозаборов. После этого Тобольск полностью перейдет на подземные источники водоснабжения.