В Совфеде прокомментировали призыв на Украине отказаться от «русского мира»
Украина всегда будет частью русского мира, даже если ее руководство отрицает это. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на заявление вице-премьер-министра по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы. Сенатор добавил, что слишком многое связывает народы России и Украины.
«Потому что общие корни, традиции, культурные и семейные ценности. Были надежды, что с избранием нового президента вернётся разум в головы руководителей Украины», — цитирует Цекова RT.
Парламентарий добавил, что пока Украина продолжает идти своей дорогой, а власти не пытаются решить основные проблемы, а только еще больше «ввергают» страну в неприятности. При этом главная ошибка как раз заключается в попытках «незалежной» оторваться от своего соседа.
«Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от русского мира», — подчеркнул Цеков.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба, обсуждая возможность членства Украины в Евросоюзе выразил мнение, что «незалежной» необходимо перестать быть частью «русского мира».
ИСТОЧНИК KP.RU