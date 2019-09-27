В Совфеде прокомментировали призыв на Украине отказаться от «русского мира»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-27T14:02:04+03:00

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Украина всегда будет частью русского мира, даже если ее руководство отрицает это. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на заявление вице-премьер-министра по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы. Сенатор добавил, что слишком многое связывает народы России и Украины.

«Потому что общие корни, традиции, культурные и семейные ценности. Были надежды, что с избранием нового президента вернётся разум в головы руководителей Украины», — цитирует Цекова RT.

Парламентарий добавил, что пока Украина продолжает идти своей дорогой, а власти не пытаются решить основные проблемы, а только еще больше «ввергают» страну в неприятности. При этом главная ошибка как раз заключается в попытках «незалежной» оторваться от своего соседа.

«Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от русского мира», — подчеркнул Цеков.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба, обсуждая возможность членства Украины в Евросоюзе выразил мнение, что «незалежной» необходимо перестать быть частью «русского мира».

ИСТОЧНИК KP.RU