МИД РФ: американские санкции против Ирана могут подорвать ядерную сделку

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-27T14:06:05+03:00

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Санкции Вашингтона против главы министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа являются чудовищным шагом, направленным на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Они ввели санкции против министра иностранных дел Зарифа, это уже вообще чудовищно, за пределами всякого понимания, всякой логики. К сожалению, американцы постоянно допускают такие крупнейшие ошибки, и даже их курс фактически направлен на подрыв действующего СВПД», - сказал дипломат.

Однако российский представитель допустил, что позитивное решение проблемы будет найдено в ближайшие месяцы. «Либо найдем какое-то позитивное решение, либо ситуация будет и дальше ухудшаться», - предупредил он.

Напомним, Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в «черный список» имя Зарифа. Глава МИД Ирана заявил, что санкции являются отказом от диалога и в случае дальнейшего невыполнения участниками СВПД своих обязательств, Тегеран готов полностью выйти из ядерной сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU