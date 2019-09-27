На авиабазе Хмеймим сбили больше 100 дронов боевиков за два года

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-27T14:31:47+03:00

Около половины случаев произошли в 2019 году

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Террористы больше 100 раз за два года пытались атаковать российскую авабазу в Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на конференции журналистам. Большая часть дронов вылетала с территории так называемой «идлибской зоны безопасности»: населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун.

- Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года, - приводит слова Коношенкова ТАСС.

В последний раз боевики пытались совершить атаку на авиабаху с помощью сразу нескольких дронов, которые заходили с разных сторон.

- Одно из направлений - из акватории Средиземного моря, - рассказал генерал. - То есть, по всей видимости, беспилотник запускался с какого-то судна

Это произошло 3 сентября. Атаку удалось отразить.

ИСТОЧНИК KP.RU