На авиабазе Хмеймим сбили больше 100 дронов боевиков за два года
Террористы больше 100 раз за два года пытались атаковать российскую авабазу в Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на конференции журналистам. Большая часть дронов вылетала с территории так называемой «идлибской зоны безопасности»: населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун.
- Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года, - приводит слова Коношенкова ТАСС.
В последний раз боевики пытались совершить атаку на авиабаху с помощью сразу нескольких дронов, которые заходили с разных сторон.
- Одно из направлений - из акватории Средиземного моря, - рассказал генерал. - То есть, по всей видимости, беспилотник запускался с какого-то судна
Это произошло 3 сентября. Атаку удалось отразить.
ИСТОЧНИК KP.RU