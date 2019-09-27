Российская система платежных карт под угрозой?

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-27T14:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Для компенсации неудобств клиентов на период смены процессинга в банке ввели расширенный режим работы, отменили комиссию за переводы и повысили ставки по вкладам для действующих клиентов.

В банке БКФ считают, что переход вызван недобросовестными действиями РНКО «Платежный центр», которая уведомила банк о прекращении обслуживания карт в одностороннем порядке около месяца назад, не дав возможности перевести обслуживание клиентов в другой банк-спонсор.

РНКО объясняет своё решение неудовлетворительным финансовым положением банка. Банк настаивает, что разместил в РНКО обеспечительный платеж в соответствии с требованиями платежного центра и даже предлагал его увеличить.

По данным СМИ, бенефициарными владельцами группы компаний, в которую входят РНКО «Платежный центр», КартСтандарт, Золотая Корона, ЦФТ и прочие компании, предположительно, могут являться граждане США и, в частности, объявленный в розыск Следственным Комитетом РФ Николай Смирнов, причастный в 2016 году к похищению ребенка председателя совета директоров ООО «Банк БКФ» Ольги Миримской. Ранее СМИ сообщали об одностороннем прекращении компанией «КартСтандарт» (входит в группу компаний ЦФТ) обслуживания банковских карт, выпущенных «Еврофинанс Моснарбанк».

Ранее «КартСтандарт» уже блокировал карты другого российского банка Еврофинанс Моснарбанк, присоединившись к американским санкциям. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков призвал тогда принять отдельный закон, по которому российские банки должны переводить процессинг на отечественное программное обеспечение и технологии, а также работать напрямую в НСПК, без посредников.

По всей видимости, отечественный рынок платежных систем ждут серьезные перемены: обращение банка БКФ в Банк России, Комитет Государственной думы по финансовым рынкам, в Федеральную Антимонопольную Службу и Прокуратуру РФ может вызвать большой общественный резонанс, так как опасения, высказанные на V Ялтинском Международном экономическом форуме, становятся более реальными.

Воспроизведено дословно с ИА REGNUM.

Без комментариев.