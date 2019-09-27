Синоптик предупредила москвичей о рекордно низком атмосферном давлении

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-27T15:09:44+03:00

Ожидается, что в начале октября в столице будет побит рекорд 1954 года

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В начале октября в Москве ожидает рекордно низкое атмосферное давление. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К нам приходит циклон, он будет обширным, потому пониженное давление продержится несколько дней», - цитирует ТАСС слова метеоролога.

По словам синоптика, давление начнет «плавно падать» в субботу, 28 сентября. Минимума оно достигнет во вторник, 1 октября, после, чего сразу же начнет расти. Однако, ожидается, что до четверга, 3 октября, давление будет ниже нормы.

Позднякова сообщила, что в первый день октября столбики атмосферного давления покажут 732 миллиметров ртутного столба и может быть побит рекорд 1954 года, когда атмосферное давление опустились до 733 миллиметра.

Напомним, с 16 по 18 сентября по Москве прошла «барическая пила». Резкие колебания атмосферного давления самым негативным образом сказались на самочувствии метеозависимых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU