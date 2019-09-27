Суд Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-27T15:24:59+03:00

Суд Швеции оставил россиянина под стражей на две недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава экипажа грузового Baltic Carrier признал, что выпил пиво незадолго до инцидента

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Суд Швеции арестовал россиянина, который является капитаном севшего на мель у берегов Хельсингборга грузового судна Baltic Carrier. Мужчина пробудет под стражей как минимум две недели. Об этом сообщила консул-советник генконсульства России в Швеции Надежда Пронина.

Она рассказала, что слушания состоялись в пятницу, 27 сентября. Суд решил оставить капитана под арестом до следующего заседания.

Напомним, что сухогруз под флагом Гибралатара следовал из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг, однако уже у самой точки назначения сел на мель.

Сайт kp.ru писал, что капитан просто уснул за штурвалом. По версии береговой охраны Швеции, россиянин был пьян.

"[Капитан] фактически подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь", - подтвердила подозрения консул-советник.

По ее словам, глава экипажа "выпил немного пива", передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU