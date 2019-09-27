Госдума прокомментировала заявление Украины об опасности авиасообщения с Россией
В Госдуме не согласны с мнением Украины, что авиасообщение между двумя странами опасно. Заявление главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.
«Восстановление авиасообщения послужит только улучшению отношений России и Украины. Конечно, выгоднее ездить из страны в страну напрямую», — цитирует депутата RT.
По мнению Калашникова, никакой опасности для Киева в восстановлении аваисообщения с Россией нет, за исключением «полного налаживания взаимоотношений» между двумя странами.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Криклий заявил о том, что возобновлением полетов между Россией и «незалежной» опасно для последней. Более того глава ведомства добавил, что Украине «надо иметь какой-то суицидальный настрой», чтобы пойти на такой шаг.
ИСТОЧНИК KP.RU