2019-09-27T15:41:28+03:00
Политика

Визит президента Филиппин в Россию пройдет с 1 по 5 октября

Родриго Дутерте посетит Сочи и Москву
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел островного государства Амелита Акино.

По ее словам, в рамках поездки лидер республики посмотрит сразу два российских города - Сочи и Москву, а также примет участие в заседании Валдайского клуба по приглашению своего коллеги Владимира Путина.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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