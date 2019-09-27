Визит президента Филиппин в Россию пройдет с 1 по 5 октября
Родриго Дутерте посетит Сочи и Москву
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Президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел островного государства Амелита Акино.
По ее словам, в рамках поездки лидер республики посмотрит сразу два российских города - Сочи и Москву, а также примет участие в заседании Валдайского клуба по приглашению своего коллеги Владимира Путина.
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ИСТОЧНИК KP.RU