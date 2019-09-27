2019-09-27T16:09:06+03:00
Общество

Святейший Патриарх Кирилл вручил орден за заслуги в возрождении духовной жизни губернатору Самарской области

Глава РПЦ посетил регион с двухдневным визитом и провел два богослужения в крупнейших соборах Самары и Тольятти
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Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Азарова за участие в возрождении духовной жизни России. Фото: правительство Самарской областиПатриарх Кирилл наградил Дмитрия Азарова за участие в возрождении духовной жизни России. Фото: правительство Самарской области
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл с двухдневным визитом посетил Самарскую область. В пятницу он совершил Патриаршую литургию и освятил Софийский собор в областной столице. Храм открыли только в прошлом году - его начали строить еще в 2003, но несколько лет работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Возобновились они благодаря стараниям прихожан, меценатов и лично губернатора Дмитрия Азарова.

- Посещая пределы Самарской митрополии, я имел возможность убедиться в том, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась духовная жизнь, благочестие людей. Очень много совершают ваши священники, миряне, ваш благочестивый церковный актив вместе с представителями власти, - рассказал после службы о своих впечатлениях глава РПЦ. И отдельно поблагодарил Дмитрия Азарова, вручив ему орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Эта награда Русской православной церкви вручается духовным и светским лицам за заслуги в возрождении духовной жизни России.

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