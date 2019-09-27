Журналист Малосолов оштрафован за оскорбление экс-игрока "Спартака"

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-27T17:01:33+03:00

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Перовский суд Москвы оштрафовал бывшего главу пресс-службы Российского футбольного союза, журналиста Андрея Малосолова на 20 тысяч рублей. Фанат ЦСКА признан виновным в унижении человеческого достоинства по расовому признаку.

Поводом для возбуждения административного дела стал пост в Twitter-аккаунте Малосолова. Сайт kp.ru писал, что во время августовского матча "Спартак"-ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии армейцы проиграли красно-белым со счетом 1:3.

Раздосадованный журналист решил прокомментировать игру у себя на странице в социальных сетях и между делом назвал игравшего тогда за победителей бразильца Луиса Адриано обезьяной. Позже твит был удален.

Защита Малосолова намерена обжаловать решение суда о штрафе. Адвокат настаивает на том, что в деле нет потерпевшего. Кроме того, экспертиза не нашла признаков расизма в словах журналиста - имело места лишь поведенческая оценка участников матча, передает ТАСС.

30.06.2019 Спартак - ЦСКА - 3:1. Обзор матча.Видеообзор матча Спартак - ЦСКА 3:1. Кубок Париматч Премьер 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU