Генпрокуратура выявила 1,5 тысячи почитателей "шутингов" в Крыму

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-27T17:27:25+03:00

Владислав Росляков (справа) убил 20 человек и ранил еще более 50

Волна пропаганды насилия прокатилась по стране после бойни в керченском колледже

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Правоохранительные органы России устроили масштабную интернет-проверку после массовой бойни в Керченском политехническом колледже.

Сайт kp.ru писал, что 17 октября прошлого года в учебное заведения ворвался студент четвертого курса Владислав Росляков. Подросток привел в действие взрывное устройство, а потом начал стрелять по убегающим людям. Жертвами атаки стали 20 человек, еще свыше 50 пострадали. Сам Владислав покончил с собой.

"[После бойни в Керчи] мы сплотились..., глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тысячи интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали насилие в школе", - сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры России в Южному федеральному округу Константин Сомов.

Он подчеркнул, что всех пользователей, публикующих подобную информацию, заблокировали. Опыт крымских правоохранителей было решено распространить и на другие регионы. Схема уже реализуется довольно успешно, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU