2019-09-27T19:07:59+03:00
Политика

Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы

Совет компании по телерадиовещанию надеется, что канал продолжит работу беспрепятственно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совет немецкой компании Deutsche Welle по телерадиовещанию отверг обвинения комиссии Госдумы по фактам вмешательства во внутренние дела России извне. Председатель объединения Карл Юстен выразил надежду на то, что сотрудники телеканала смогут беспрепятственно продолжить свою работу в нашей стране.

"Мы надеемся, что свободный обмен информацией имеет первостепенное значение", - говорится в сообщении на сайте DW.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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