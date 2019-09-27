Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы

СЕГОДНЯ 19:07 2019-09-27T19:07:59+03:00

Совет компании по телерадиовещанию надеется, что канал продолжит работу беспрепятственно

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Совет немецкой компании Deutsche Welle по телерадиовещанию отверг обвинения комиссии Госдумы по фактам вмешательства во внутренние дела России извне. Председатель объединения Карл Юстен выразил надежду на то, что сотрудники телеканала смогут беспрепятственно продолжить свою работу в нашей стране.

"Мы надеемся, что свободный обмен информацией имеет первостепенное значение", - говорится в сообщении на сайте DW.

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ИСТОЧНИК KP.RU