2019-09-27T19:59:25+03:00
В мире

Посольство Киргизии в РФ прокомментировало скандальный эфир Андрея Малахова

В беседе с «КП» киргизские дипломаты сообщили, что поступок телеведущего вызвал у них сожаление
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Посольство Киргизии в РФ не могло оставить без внимания слова Андрея МалаховаПосольство Киргизии в РФ не могло оставить без внимания слова Андрея МалаховаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщили «КП» в посольстве Киргизии в РФ, слова телеведущего Андрея Малахова (предположившего в своей программе «Прямой эфир», что резонансное ДТП с россиянином Александром Маруговым могло быть подстроено таксистом-киргизом Исламбеком Акбаровым из меркантильных соображений) вызывают сожаление:

— Позиция посольства — такие действия и эмоции (у Малахова в телеэфере — ред.) могут повредить нашему соотечественнику, поскольку судебное разбирательство по его делу еще продолжаются, — сообщила «КП» пресс-секретарь посольства Киргизии в РФ Гульбарчын Байымбетова. — Более того, юрист нашего посольства Мырзабек Карагулов (который защищает интересы Акбарова в суде и присутствовал на записи той программы Малахова) — там же, в телеэфире, принёс извинения и выразил соболезнования от имени родственников своего подзащитного и всего киргизского общества. Конечно, мы с русскими дружественные народы, мы никогда не будем заострять противоречия, но сожалеем, что опытный журналист допустил такую ошибку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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