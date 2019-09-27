Брат "пакистанской Ким Кардашьян" получил пожизненное за ее убийство

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-27T20:32:46+03:00

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Суд приговорил к пожизненному заключению Махаммада Васима, который убил свою собственную сестру, модель Кандил Балоч, более известную как "пакистанская Ким Кардашьян".

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда девушка приехала в гости к родителям. Васим зашил ей рот и нос, тем самым перекрыв доступ воздуха и задушив.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU