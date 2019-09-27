2019-09-27T21:53:21+03:00
В мире

Васаби "разбивает" сердца людей

Одна ложка этой приправы едва не убила 60-летнюю израильтянку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пенсионерка чуть не умерла от "разбитого" сердца из-за васабиПенсионерка чуть не умерла от "разбитого" сердца из-за васабиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Чрезмерное поедание васаби может привести к появлению у человека "синдрома разбитого сердца", известного так же, как стрессовая кардиомиопатия.

Интересный врачебный случай был зафиксирован в Израиле. 60-летняя женщина случайно съела целую ложку этой жгучей специи, перепутав ее с мякотью авокадо. У старушки тут же потяжелело на сердце, а боль стала отдавать в руки.

В этот момент израильтянка находилась на свадьбе и не захотела покидать торжество. Боль постепенно утихла в течение нескольких часов.

Старушка обратилась к врачам уже на следующий день. Медики диагностировали у нее кардиомиопатию такоцубо, при которой сердечная мышца внезапно начинает сокращаться гораздо реже. Это приводит к возникновению ощущений, похожих на сердечный приступ.

Врачи не нашли адекватных причин появления у пациентки таких симптомов, а потому решили что во всем виновато васаби, передает журнал BMJ Case Reports.

Сайт kp.ru писал, что именно "синдром разбитого сердца" часто становится причиной смерти супругов почти в один день. Человеческий организм просто не выдерживает горя, вызванного утратой любимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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