Васаби "разбивает" сердца людей
Чрезмерное поедание васаби может привести к появлению у человека "синдрома разбитого сердца", известного так же, как стрессовая кардиомиопатия.
Интересный врачебный случай был зафиксирован в Израиле. 60-летняя женщина случайно съела целую ложку этой жгучей специи, перепутав ее с мякотью авокадо. У старушки тут же потяжелело на сердце, а боль стала отдавать в руки.
В этот момент израильтянка находилась на свадьбе и не захотела покидать торжество. Боль постепенно утихла в течение нескольких часов.
Старушка обратилась к врачам уже на следующий день. Медики диагностировали у нее кардиомиопатию такоцубо, при которой сердечная мышца внезапно начинает сокращаться гораздо реже. Это приводит к возникновению ощущений, похожих на сердечный приступ.
Врачи не нашли адекватных причин появления у пациентки таких симптомов, а потому решили что во всем виновато васаби, передает журнал BMJ Case Reports.
Сайт kp.ru писал, что именно "синдром разбитого сердца" часто становится причиной смерти супругов почти в один день. Человеческий организм просто не выдерживает горя, вызванного утратой любимых.
ИСТОЧНИК KP.RU