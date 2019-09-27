Медведев утвердил комплекс мер по профилактике суицида среди детей

СЕГОДНЯ 23:23 2019-09-27T23:26:46+03:00

Комплекс, в частности, включает семинары и лекции для родителей и педагогов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил комплекс мер, направленных на усовершенствование системы профилактики самоубийств среди детей. Распоряжение главы российского правительства в пятницу, 27 сентября, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, комплекс мер предусматривает проведение специальных семинаров и лекций как для родителей подростков, так и для педагогов, а также школьных врачей и психологов. Кроме того, выпустят буклеты и памятки для родителей, в которых специалисты разъяснят, на что нужно обращать внимание, чтобы вовремя выявить тревожные признаки суицидального настроения у детей.

В то же время в школах планируют проводить профилактические мероприятия с целью сформировать у несовершеннолетних позитивное мышление и привить приверженность к здоровому образу жизни.

Комплекс мер также включает контроль за публикациями на интернет-ресурсах и блокирование или ограничения доступа к сайтам, где содержатся призывы к суициду или описания способов самоубийств.

ИСТОЧНИК KP.RU