2019-09-27T23:26:46+03:00
Общество

Медведев утвердил комплекс мер по профилактике суицида среди детей

Комплекс, в частности, включает семинары и лекции для родителей и педагогов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил комплекс мер, направленных на усовершенствование системы профилактики самоубийств среди детей. Распоряжение главы российского правительства в пятницу, 27 сентября, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, комплекс мер предусматривает проведение специальных семинаров и лекций как для родителей подростков, так и для педагогов, а также школьных врачей и психологов. Кроме того, выпустят буклеты и памятки для родителей, в которых специалисты разъяснят, на что нужно обращать внимание, чтобы вовремя выявить тревожные признаки суицидального настроения у детей.

В то же время в школах планируют проводить профилактические мероприятия с целью сформировать у несовершеннолетних позитивное мышление и привить приверженность к здоровому образу жизни.

Комплекс мер также включает контроль за публикациями на интернет-ресурсах и блокирование или ограничения доступа к сайтам, где содержатся призывы к суициду или описания способов самоубийств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров обвинил западные страны в нарушении международного права
В Китае игроман подстроил свое похищение, чтобы выпросить денег у жены
ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене Кудрявцева из-под стражи
Кремль ответил на слова Саакашвили о "плане" Путина воссоздать СССР
Васаби "разбивает" сердца людей
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью всего народа
Россия не обсуждает с Грузией сохранение ею нейтрального статуса
Брат "пакистанской Ким Кардашьян" получил пожизненное за ее убийство
Прокуратура Украины не стала допрашивать Джо Байдена и его сына
Лавров встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН
Посольство Киргизии в РФ прокомментировало скандальный эфир Андрея Малахова
Лавров указал Помпео на тщетность санкционного давления на Москву
Патриарх Кирилл назвал Самарскую область ключевым регионом России
Трамп обвинил информатора Конгресса в шпионаже
Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы
Захарова ответила на обвинения в причастности России к скандалу в США
Третьему фильму быть: Человек-паук остается в киновселенной Marvel
В работе Facebook и Instagram наблюдаются сбои
Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским
МВД готовит законопроект о защите полицейских в интернете
В аэропорту Аргентины у пассажиров конфисковали 240 килограммов кокаина